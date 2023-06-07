В УрФО создадут окружной центр подготовки и переподготовки кадров по информбезопасности

Планируется, что его разместят на площадке Уральского федерального университета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Центр подготовки и переподготовки кадров по информационной безопасности создадут в Уральском федеральном округе. Планируется, что площадкой для этого станет Уральский федеральный университет (УрФУ), сообщил ТАСС на площадке IT-форума помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

"Мы хотим на базе одного из высших учебных заведений - скорее всего, это Уральский федеральный университет - поработать, чтоб там появился окружной центр по подготовке, переподготовке как специалистов, сотрудников органов власти, так и преподавателей кафедры информационной безопасности вузов Уральского федерального округа", - сказал Гурарий.

Он отметил, что вопрос сейчас прорабатывается с УрФУ. Всего в округе 10 университетов, которые готовят кадры для информационной безопасности и будут заинтересованы в создании такого центра.

XIV Международный IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.