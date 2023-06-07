Водители стали останавливаться на МКАД на 17% меньше

Нарушения фиксировали с помощью камер, установленных в автобусах и парконах, а также на мачтах городского освещения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество остановок автомобилей на МКАД, которые могут привести к серьезным ДТП, с начала этого года снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Случаи фиксируются с помощью камер фотовидеофиксации, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"В январе-мае 2023 года МАДИ выявила 1 057 случаев остановки на МКАД. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушения фиксировали с помощью камер, установленных в автобусах и парконах, а еще на мачтах городского освещения", - говорится в сообщении.

Штраф за остановку в зоне действия запрещающего знака и разметки составляет 3 тыс. рублей.

В новость внесена правка (9:54 мск) - передается с исправлением первого абзаца в связи с уточнением информации пресс-службой.