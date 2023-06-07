Площадь пожаров в заповеднике Югры выросла в пять раз за сутки

К ликвидации действующих пожаров привлечены свыше 600 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат два пожара в заповеднике "Юганский" на площади 100 га в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтные пожары на 1,1 тыс. га и 26 пожаров в лесах на площади почти 6 тыс. га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в среду.

"По состоянию на утро 7 июня в Югре тушат четыре ландшафтных пожара на площади 1 131 га в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, два возгорания на площади 100 га в заповеднике "Юганский", 26 лесных пожаров на площади 5 948,95 га, в том числе, девять лесных пожаров на общей площади 5 495 га в Кондинском районе", - сказано в сообщении.

Во вторник в Югре тушили ландшафтный пожар на площади 220 га в Ханты-Мансийском районе, два возгорания на площади 18,8 га в заповеднике "Юганский" и 26 лесных пожаров на площади 5 864,25 га.

К ликвидации действующих пожаров привлечены свыше 600 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. За прошедшие сутки в регионе потушили ландшафтный пожар на площади 123 га в Нефтеюганском районе, 18 лесных пожаров на площади 722,65 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах, одно возгорание на землях особого охраняемых природных территорий на площади 127 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 124 ландшафтных пожара на площади 20 166,03 га, 153 лесных пожара на площади 13 025,21 га и три возгорания на землях особого охраняемых природных территорий на площади 176,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса, в Кондинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.