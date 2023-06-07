Более 26 тыс. пар поженились в Москве с начала года

Самыми популярными площадками для регистрации брака являются особняк "Роял", гостиница "Националь", особняк Спиридонова, ресторан в башне "Око" и многофункциональное пространство "Якиманка-Холл"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. пар вступили в брак в Москве с начала текущего года, порядка 3 тыс. из них поженились в необычных локациях столицы. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве с начала года поженились более 26 тыс. пар. Из них около 3 тыс. заключили брак в необычных локациях. <…> Еще более 8 тыс. пар планируют до конца этого года пожениться на площадках для выездной регистрации", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Москве можно провести торжественную церемонию во дворцах бракосочетания и на площадках для выездной регистрации в рамках проекта "Новые адреса счастья". Пары, которые хотят заключить брак в неторжественной обстановке, могут сделать это в центрах госуслуг "Мои документы".

"Мы продолжаем наблюдать тренд на красивые даты: в этом году особенно популярны даты с числом 23 - 23.02.2023, 23.03.2023, 23.04.2023. В феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно. В апреле - 450, и именно в этот день, накануне любимого среди пар праздника Красная горка, мы открыли пятый сезон проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" по регистрации брака в необычных местах столицы. Мы стараемся подстраиваться под пожелания молодоженов и в особо популярные даты открываем больше слотов и разнообразных площадок, чтобы каждая пара могла организовать церемонию своей мечты", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В тексте сообщается, что самыми популярными площадками для регистрации брака являются особняк "Роял", гостиница "Националь", особняк Спиридонова, ресторан в башне "Око" и многофункциональное пространство "Якиманка-Холл".