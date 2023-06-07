ЦППК назначит дополнительные рейсы и скорректирует график поездов в июньские праздники

Назначены дополнительные экспрессы на Курском, Павелецком и Казанском направлениях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. График движения пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) изменится в июньские праздники. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Для удобного планирования поездок в длинные выходные июня компания совместно с МЖД внесла ряд изменений в график движения. Также назначены дополнительные экспрессы на Курском, Павелецком и Казанском направлениях", - говорится в сообщении.

Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут курсировать: 9 июня - по расписанию пятницы; 10 и 11 июня - по расписанию субботы; 12 июня - по расписанию воскресенья.

"На Курском направлении будут курсировать дополнительные экспрессы: № 7031 Курский вокзал - Тула, отправлением 10 июня в 10:50, 11 июня - в 10:40, 12 июня - 10:21; № 7030 Тула - Курский вокзал, отправлением из Тулы 10 июня в 14:12, 11 и 12 июня - в 13:47", - добавили в пресс-службе ЦППК.

Кроме того, на Павелецком направлении 10 июня выйдет дополнительный экспресс № 7305/7307 Павелецкий вокзал - Узловая, отправлением в 08:10. На Казанском направлении 13 июня будет запущен дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 - Казанский вокзал, отправлением в 03:30 из Рязани.

"В региональных центрах расписание также изменится - информация будет опубликована в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании", - заключили в пресс-службе.