На месте бывшего кинотеатра "Полярный" в Москве откроют культурно-досуговый центр

Руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин отметил, что проект станет очередным примером ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Многофункциональный культурно-досуговый центр создадут на месте бывшего кинотеатра "Полярный" в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Принято решение о создании культурно-просветительского центра на участке бывшего кинотеатра "Полярный". Общая площадь объекта составит порядка 9 тыс. кв. м", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что инвестор начал реконструкцию кинотеатра на Полярной улице в Южном Медведково в 2005 году, однако спустя три года работы были приостановлены из-за дефицита финансирования. Впоследствии договорные отношения с застройщиком были разорваны.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, этот проект станет очередным примером ликвидации объектов незавершенного строительства в столице. "Еще один долгострой будет ликвидирован, и на его месте появиться новый социальный объект в интересах жителей района и города в целом. Работа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства ведется в рамках созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы, действующей в стройкомплексе", - цитирует его пресс-служба.

Левкин добавил, что за прошедшие годы решены вопросы по 643 объектам, из них 186 введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 260, также 197 конструкций демонтированы, а территории благоустроены.