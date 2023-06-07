В колледжах Подмосковья в 2023 году появится 800 новых бюджетных мест

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что среди самых востребованных профилей радиоэлектроника, сельское хозяйство, энергетика и беспилотная авиация

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Власти Московской области увеличат на 800 число бюджетных мест для востребованных специальностей в колледжах Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Сегодня мы видим, что технологические предприятия, которых в Подмосковье насчитывает сотни, остро нуждаются в людях, которые умеют работать и руками, и головой. Это уникальные мастера, которых готовят наши колледжи. <...> В 2023 году добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили", - сказал он.

Воробьев уточнил, что среди них такие направления, как радиоэлектроника, сельское хозяйство, энергетика, беспилотная авиация и другие. "У нас 40 колледжей, и 29 из них участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет". Мы знаем, что это такое - быстрее, за более короткий срок ребята хотят попасть на производство, познакомиться с наставником и обрести практические навыки. Мы понимаем этот вызов и слышим и от руководителей предприятий, и от нашего бизнеса о важности этой работы", - добавил он.