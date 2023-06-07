Мишустин предложил проработать тему открытия филиала Плехановского университета в Киргизии

Председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров назвал предложение интересным

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой проработать вопрос об открытии в Киргизии филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Речь об этом шла на встрече с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"Вы, знаю, много лет преподавали успешно как профессор в нашем Плехановском институте. А почему филиал Плехановского института не собираетесь делать?" - поинтересовался Мишустин, выслушав планы главы кабмина Киргизии об открытии в стране филиалов нескольких российских вузов. "Предлагаю проработать тогда, поручим нашим министерствам", - добавил председатель правительства РФ.

"Мы сразу же возьмемся за это дело", - поддержал Акылбек Жапаров, подчеркнув, что открытие этого филиала является очень интересным.

В ходе встречи глава кабмина Киргизии предложил приступить к практической проработке вопросов создания филиалов МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, отметив, что эти вопросы уже были проработаны на уровне специалистов.

"Еще одно предложение в сфере образования, которое я хочу озвучить, это создание Кыргызско-российского института аграрных технологий и биомедицины им. Скрябина на базе Кыргызского национального аграрного университета им. Скрябина", - предложил Акылбек Жапаров.