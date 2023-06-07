Москвичей попросили проверить газовое оборудование перед сезоном отпусков

Жителям города рекомендовали перед отъездом в отпуск перекрыть только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жителей столицы просят внимательно отнестись к проверке и перекрытию газа в квартирах перед отъездом в отпуск. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В предстоящие длинные выходные напоминаем о простых правилах газовой безопасности. Чек-лист будет актуален и тем, кто собирается в отпуск - t.me/megapascal/1616", - сказали в пресс-службе.

Столичные газовики настоятельно рекомендуют быть внимательными и перед отъездом в отпуск перекрыть только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на стояке.

"Особое внимание на это стоит обратить жителям первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран. Перекрыв его, вы не только оставите соседей без газа, но и рискуете создать аварийную ситуацию", - подчеркнули в АО "Мосгаз".