Более тысячи компьютерных атак отразили в Ростовской области с начала СВО

Для реагирования на вирусные инциденты в регионе создан единый центр антивирусной защиты, который работает на базе "Антивируса Касперского"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Более тысячи компьютерных атак, в том числе на официальный сайт органов власти региона, отразили с начала проведения спецоперации в Ростовской области. Об этом в среду журналистам сообщил министр цифрового развития, IT и связи региона Евгений Полуянов.

"За 2022 год и пять месяцев 2023 года мы отразили более тысячи распределенных компьютерных атак на нашу инфраструктуру, в том числе на сайт правительства Ростовской области, с общим количеством запросов более 2,6 млрд и с одновременным участием до 9,6 тыс. IP-адресов. Это [говорит о том, что нам удается] обеспечить бесперебойную работу информационной инфраструктуры", - сказал Полуянов.

По его словам, органы исполнительной власти региона работают с использованием защищенной корпоративной сети передачи данных, которая содержится на сертифицированных средствах отечественных разработок. Для реагирования на вирусные инциденты в Ростовской области создан единый центр антивирусной защиты, который работает на базе "Антивируса Касперского".

"Центр мониторинга сетевых атак у нас развернут на базе нашего подведомственного учреждения, который имеет лицензии, и отслеживает все компьютерные инциденты, связанные с атаками. У нас организовано взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (ЦКИ), где мы обмениваемся информацией по инцидентам, которые происходят у нас и в целом по стране, вырабатываем рекомендации по вопросам защиты", - уточнил Полуянов.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 41 пункт временного размещения, в которых на январь 2023 года находились более 4 тыс. человек. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.