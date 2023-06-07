Разработанный в Калуге сервис для анализа КТ по семи видам патологий запустили в Москве

Продукт интегрируется в существующую IT-инфраструктуру медучреждения

КАЛУГА, 7 июня. /ТАСС/. Сервис, разработанный в Калужской области на базе искусственного интеллекта для комплексного анализа компьютерной томографии органов грудной клетки по семи видам патологий, запустили в больницах Москвы, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании "Цельс" Никита Николаев.

"Разработка поможет качественно выявлять не только единичные типы патологий, но и анализировать КТ-исследования комплексно. Разработанный комплексный сервис позволяет анализировать компьютерные томографии и выявлять признаки наличия семи видов патологий, среди которых злокачественные новообразования, COVID-19, компрессионный перелом позвоночника, наличие свободной жидкости в плевральных областях, ишемическая болезнь сердца, аневризма аорты, расширение легочного ствола. Продукт начали применять в московских медучреждениях", - сказал Николаев.

Разработка позволяет сократить время, затрачиваемое на анализ исследования и его интерпретацию врачом, а также повысить качество диагностики. Сервис интегрируется в существующую IT-инфраструктуру медучреждения. Ранее разработка получила положительные рекомендации экспертов и с высоким рейтингом прошла отбор по конкурсу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на разработку отечественных решений в сфере IT. Решение также получило согласование со стороны профильного ИЦК "Здравоохранение" в лице Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, что подтверждает значимость проекта и его перспективы в рамках национального проекта "Здравоохранение", отметили в пресс-службе компании.