В КЧР от полиомиелита вакцинировали более 36 тыс. детей

Это составляет 97,3% от общего плана

ЧЕРКЕССК, 7 июня./ТАСС/. Более 36 тыс. детей охватили дополнительной иммунизацией от полиомиелита в Карачаево-Черкесии (КЧР), что составляет более 97% от общего плана. Об этом сообщили в среду в управлении Роспотребнадзора по региону по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии правительства КЧР.

"Члены комиссии подвели итоги дополнительной иммунизации детского населения против полиомиелита в Карачаево-Черкесской Республике. По итогам первого тура охвачено иммунизацией 34 650 детей (93,2% от общего числа подлежащего иммунизации контингента 37179), по итогам 2 тура 36 131 (97,3%)", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в республике проведена большая совместная работа для успешного завершения вакцинации, в том числе разъяснительная работа в средствах массовой информации с привлечением медицинских работников, санитарных врачей-эпидемиологов, родителей, лидеров общественного мнения и представителей духовенства.

В ходе совещания участники также рассмотрели вопросы по профилактике распространения опасных инфекционных болезней - чумы, холеры, кори и ВИЧ - инфекций. Они обсудили организационную работу межведомственного взаимодействия, первоочередные задачи по профилактике болезней и потенциальную готовность персонала и медицинских учреждений республики.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по КЧР сообщили, что вакцинация от полиомиелита пройдет в четырех регионах Северного Кавказа, признанных Роспотребнадзором территориями с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в том числе в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Она заключается в том, что вакцинацией охвачено менее 95% населения - это необходимый минимум для иммунной прослойки, отметили в управлении.