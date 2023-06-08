Антивоенное движение США считает, что Госдеп должен налаживать контакты с послом России

Активисты движения World Beyond War полагают, что отсутствие контакта Госдепартамента с Анатолием Антоновым усиливает недоверие и вражду, повышая риск ядерной войны

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американское антивоенное движение "Мир вне войны" (World Beyond War) призвало Госдепартамент налаживать контакты с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым с целью укрепления двустороннего доверия и обсуждения вопросов вокруг российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление опубликовала в среду вашингтонская неправительственная организация "Институт за публичную точность".

"Госдепартамент США не разговаривает с послом России в США <...> ни об урегулировании войны на Украине, ни о многом другом", - отмечается в документе. Движение подчеркивает, что "работа [российского посла] заключается в том, чтобы разговаривать с правительством США, но правительство США не хочет с ним разговаривать". "Это опасно. Отсутствие контакта только усиливает недоверие и вражду, повышая риск ядерной войны", - считают активисты.

"В четырех кварталах от Белого дома находится резиденция российского посла, бывшее советское посольство, где занимавший тогда пост генерального прокурора Роберт Кеннеди встречался с [советским] послом Анатолием Добрыниным, чтобы путем переговоров урегулировать Карибский кризис. Сегодня там находится другой российский посол Анатолий Антонов, но Госдепартамент США с ним не разговаривает", - отмечается в заявлении.

Движение призывает американских дипломатов обсудить с Антоновым ситуацию вокруг Запорожской АЭС, ДСНВ, "шаги, которые могут способствовать укреплению доверия" между двумя странами.

Ранее Антонов заявил, что контакты посольства России с Госдепартаментом и Белым домом крайне редки, российская сторона максимально использует их, чтобы донести свои национальные интересы и цели специальной военной операции на Украине.