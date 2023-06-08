Генконсул КНР во Владивостоке призвала СМИ не допускать догадок, освещая политику Китая

Вместе с тем, по словам генконсула, наблюдаются позитивные изменения в работе журналистов

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Российские журналисты не должны допускать догадки в ходе освещения политики Китая, при этом заметно улучшение их работы в данном аспекте. Об этом заявила генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Пяо Янфань на дискуссии "Межгосударственный диалог: Россия и Китай" 10-го Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке в четверг.

"Здесь много тонкостей. Иногда я обнаруживаю некоторые неправильные вещи в этом плане. Когда репортеры, корреспонденты не могут владеть точным изложением китайской позиции в том числе по украинскому кризису, по нашей политике к Соединенным Штатам [Америки], по Тайваню. Надо повышать свой профессионализм, квалификацию, не допускать догадки, доводы, вникать в тему. В этом плане есть пространство для улучшения", - сказала Пяо Янфань, отвечая на вопрос об оценке качества освещения китайской международной политики в российской прессе.

При этом, по словам генконсула, по этому аспекту наблюдаются позитивные изменения в работе журналистов. Они все лучше понимают Китай.

"Я здесь работаю уже год с лишним и внимательно слежу за здешней прессой, как она работает, в частности на поле китайско-российских отношений. И у меня такое впечатление, что здесь все больше и больше преобладал позитивный тон в отношении как китайско-российского сотрудничества, так и в отношении имиджа Китая здесь на Дальнем Востоке. Так что ситуация развивается в таком правильном направлении. Я за это хотела бы сказать благодарность работникам прессы", - отметила она.

Дальневосточный медиасаммит - крупнейшее медиакоммуникационное мероприятие Дальнего Востока для специалистов СМИ, PR и блогосферы. Он проходит во Владивостоке 8-9 июня в 10-ый раз. Участниками ежегодного мероприятия, которое ведет свою историю с 2014 года, становятся представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока, зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие отраслевые эксперты России.