"Известия": на Чукотке с 1 июля могут ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

По данным издания, Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект в июне

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кабмин РФ поддержал законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры в багаже и ручной клади до 10 кг на человека. Начало эксперимента запланировано на 1 июля, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина.

"В правительстве РФ рассмотрен проект закона, внесенный Думой Чукотского автономного округа. Существующие меры, направленные на пресечение браконьерства на территории округа, являются недостаточными. Внедрение новых правовых норм позволит существенно снизить объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа - стадо анадырской кеты", - говорится в документе.

В Госдуме изданию сообщили, что рассмотрение законопроекта может пройти в июне. Отмечается, что положительное заключение на законопроект подготовлено правовым управлением нижней палаты.

Как пишут "Известия", депутаты Чукотки, ставшие авторами инициативы, объясняют необходимость введения ограничения именно с 1 июля 2023 года временем начала наиболее активной стадии путины лосевых видов рыб в Чукотском автономном округе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на протяжении последних лет на территории округа наблюдаются неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ производителей тихоокеанского лосося округа и тенденция к сокращению запасов анадырской кеты. "Лососевая икра - это деликатес и продукт особого спроса, формирование цены на нее происходит в соответствии с принципами рыночной экономики", - говорится в записке.

В марте сообщалось, что депутаты Чукотки предложили ввести в регионе ограничения на вывоз авиатранспортом красной икры, скорректировав для этого закон о проведении на Камчатке эксперимента по регулированию воздушных перевозок этого продукта.

С 1 ноября 2022 года эксперимент по ограничению веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов начался на Камчатке. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До начала эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.