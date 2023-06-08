ЮНЕСКО составит карту ледников стран Центральной Азии к 2025 году

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала все вовлеченные страны региона провести оценку рисков, которые несет для уязвимых сообществ таяние ледников

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала к расширению научного сотрудничества в странах Центральной Азии, прежде всего по вопросам трансграничных водных ресурсов. В этом контексте она анонсировала подготовку организацией к 2025 году карты ледников и подледных озер в четырех странах региона.

"Проблема трансграничных водных ресурсов требует сотрудничества, - сказала Азуле во время международного форума "Астана", который проходит в столице Казахстана. - С 2021 года мы с четырьмя государствами региона работаем над обеспечением более глубокого понимания через науку и для того, чтобы подготовиться к возможному переполнению горных озер из-за таяния ледников. К 2025 году мы хотим составить карту ледников и подледных озер в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане".

Кроме того, гендиректор ЮНЕСКО призвала все вовлеченные страны региона провести оценку рисков, которые несет для уязвимых сообществ таяние ледников. Третье направление сотрудничества, по ее словам, - это разработка системы раннего предупреждения, которая необходима для защиты граждан, напрямую подверженных рискам.

"Я с радостью объявляю здесь о запуске крупного проекта с пятью странами региона, которые финансируются через глобальный экологический фонд. Мы впервые получим представление и будем вести мониторинг региональной криосферы - это и ледники, и вечная мерзлота, и снежные ресурсы", - добавила она.

"Когда разрушается природа, разрушаются и культуры, которые зависят от этой природы. Центральная Азия - это самое замечательное место для измерения рисков. Потому что это часть континента с давней культурой кочевого образа жизни и взаимодействия с природными ресурсами. Мы видим это разнообразие культур в регионе, по которому пролегал Шелковый путь", - заключила Азуле.