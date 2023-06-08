В Петербурге впервые будут обучать медсестер по контракту с поликлиниками города

Комитет по здравоохранению провел опрос поликлиник и выяснил, что город остро нуждается в 670 специалистах в области сестринского дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Абитуриенты впервые смогут поступить по специальности "Сестринское дело" в образовательные учреждения Петербурга, заключив договор на целевое обучение с поликлиниками города. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью городского комитета по здравоохранению Ирина Бубликова.

"Впервые в городе стартовала программа целевого приема по договорам-контрактам именно по специальности "Сестринское дело" и только с учреждениями первичного звена. <...> Учреждение выберет, с кем заключить контракт, и уже этот будущий специалист пойдет в то образовательное учреждение, с которым данное учреждение здравоохранения работает", - рассказала она, отметив, что 30% времени обучения таких специалистов будет определяться поликлиникой.

По словам Бубликовой, городской комитет по здравоохранению провел опрос поликлиник и выяснил, что город остро нуждается в 670 специалистах в области сестринского дела. "Каждая поликлиника написала конкретно, какое количество им надо медицинских сестер, более того, мы предложили лечебным учреждениям выбрать - из какого образовательного учреждения они бы хотели видеть этих специалистов", - сказала она.

Как рассказала специалист, в Петербурге расположено 14 образовательных учреждений, которые ведут подготовку специалистов со средним медицинским образованием, из них 8 - подведомственны комитету по здравоохранению.

"В этом году подведомственные образовательные учреждения будут принимать около 4 тыс. специалистов, но честно могу сказать, что этого недостаточно. Поэтому комитетом по здравоохранению в этом году сделано очень много для того, чтобы эти числа в ближайшее время увеличить", - добавила она.

Как отметила заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Детской городской поликлиники №44 Мария Городская, работа в поликлинике не менее интересна, чем в стационаре, и является хорошим стартом для молодого специалиста. "Надеюсь, что целевое обучение в медицинских колледжах даст нам возможность привлечь к себе молодые кадры", - сказала она.