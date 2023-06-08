В горах Большой Хинган впервые за 50 лет обнаружили амурского тигра

По данным Xinhua, повторное появление тигра, а также следы его охоты свидетельствуют о постепенном восстановлении популяции

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. В провинции Хэйлунцзян недавно были сделаны снимки и видеозаписи амурского тигра, считавшегося вымершим в этом районе. Об этом сообщило в четверг агентство Xinhua.

Кадры с инфракрасных камер, собранные в ходе исследования местной популяции вида, были опубликованы провинциальным управлением лесного хозяйства и пастбищ.

Амурские тигры были широко распространены на северо-востоке Китая в начале ХХ века. Хребет Большой Хинган был одним из основных мест их обитания. Однако исследование, проведенное с 1974 по 1976 год, показало, что их популяция в этом районе вымерла.

В декабре 2021 года в ходе плановых полевых исследований ученые вновь обнаружили следы самки амурского тигра в этом районе. Это стало первым доказательством возвращения редкого вида хищника в эту горную местность впервые за более чем 50 лет.

Как сообщает агентство, повторное появление тигра, а также следы его охоты свидетельствуют о постепенном восстановлении популяции.

Китайские власти активно реализуют программы по сохранению этого вида, в том числе, касающиеся его разведения в неволе. Так, в 2023 году в центре по разведению амурских тигров в той же китайской провинции уже родились более 30 тигрят.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитае в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.