В Нью-Йорке третий день сохраняются смог и сильный запах гари

Ожидается, что ситуация улучшится 9 июня после 12:00 (19:00 мск)

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. В Нью-Йорке третий день стоит дым от лесных пожаров в Канаде, в городе ощущается сильный запах гари. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что ситуация улучшится только в пятницу после 12:00 (19:00 мск).

Утром воздух в мегаполисе становится чище, дымка почти рассеивается, однако к вечеру она появляется вновь, видимость падает, а запах гари усиливается. Люди стараются меньше времени проводить на улице, некоторые используют маски и респираторы. В метро и на дорогах в последние дни сохранялась привычная загруженность, при этом значительная часть жителей еще с пандемии коронавируса продолжает работать удаленно. Сотрудники с гибким графиком, предполагающем работу в офисе только два или три дня в неделю, сейчас предпочитают оставаться дома.

Продолжают работать магазины, кафе, закрытия предприятий не отмечается. Школы также функционируют, хотя и отказались от занятий на открытом воздухе.

Судоходство по Ист-Ривер и Гудзону также продолжается, метро работает в обычном режиме, запаха гари там не ощущается. С полуночи четверга возобновил работу аэропорт LaGuardia, закрывавшийся предыдущим вечером для прибывающих рейсов.