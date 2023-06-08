Хуснуллин считает возможным запуск грузовиков по Крымскому мосту при спокойной обстановке

Как отметил вице-премьер, пока этого не делают "в связи с вопросами безопасности"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Запуск движения порожних грузовиков по Крымскому мосту возможен в случае спокойной обстановки, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Евразийского конгресса.

"Мы пока в связи с вопросами безопасности не пускаем машины. Как только обстановка будет более спокойна, мы запустим машины. Сегодня у нас технически все возможности есть, оба пролета полноценно действуют, но пока мы не запускаем с целью безопасности", - сказал Хуснуллин.

В марте автомобильная часть Крымского моста была полностью восстановлена.