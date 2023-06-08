Группа активистов отказалась подниматься из шахты на Мариинском прииске на Урале

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" отметили, что недовольство у шахтеров вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Несколько активистов спровоцировали забастовку на "Мариинском прииске" в Свердловской области, они отказываются выходить из шахты из-за планов по ее консервации. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Мы внимательно следим за ситуацией на "Мариинском прииске". На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом - выход на безубыточный уровень", - говорится в сообщении госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что принимают меры, чтобы сотрудники не остались без работы. "Мы думаем о наших сотрудниках и делаем все, чтобы они не остались без работы. Разговоры о масштабных сокращениях - это провокация, нужная тем, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства. <...> Перемены на прииске неизбежны. У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают", - добавили там, подчеркнув, что "любой саботаж на рабочих местах будет жестко пресекаться".

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что 80 шахтеров "Мариинского прииска" отказались подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия.

Реакция властей

Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов сообщил ТАСС, что власти находятся в постоянном контакте с сотрудниками прииска. "Речь о том, что люди в одночасье потеряют работу, не идет. Тем не менее вопрос перетрудоустройства работников "Мариинского прииска" находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов", - указал он, уточнив, что к текущему моменту проведены предварительные переговоры с рядом потенциальных работодателей, в том числе крупными холдингами.

Потребность промышленного комплекса региона в кадрах сейчас составляет около 6,5 тыс. человек, добавил Антонов, выразив уверенность, что сотрудники "Мариинского прииска" будут востребованы на рынке.

Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова, где находится предприятие, также уточнила, что "речи о массовых сокращениях не идет". "Есть потенциальные работодатели - Малышевское рудоуправление, Урал-Ати, компания "Билдинг-Сервис", которые готовы принимать людей на свои предприятия, когда это потребуется. Поэтому отдельно мы прорабатываем вопросы доставки сотрудников на работу и домой", - заключила она.

О "Мариинском прииске"

"Мариинский прииск" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Это единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата, осуществляемой на основе постоянной лицензии сроком до 2031 года.