Петербургская фармкомпания локализует производство аналогового инсулина в Казахстане

"Герофарм" передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в необходимую модернизацию площадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" локализует производство аналогового инсулина гларгин в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фармкомпании.

"Компания "Герофарм" и Карагандинский фармацевтический комплекс подписали долгосрочный контракт о локализации производства аналогового инсулина гларгин в концентрации 300 МЕ/мл в Казахстане", - говорится в сообщении.

"Герофарм" передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в необходимую модернизацию площадки. На заводе Карагандинского фармпредприятия будут локализованы стадии розлива и упаковки, субстанция инсулина будет поставляться с производства в Петербурге. Выпустить первый коммерческий продукт планируется уже к концу 2024 года.

"Герофарм" - российская фармацевтическая компания, основанная в 2001 году. Занимается разработкой и производством лекарственных препаратов в таких терапевтических областях, как эндокринология, неврология, офтальмология, гинекология, урология. Компания является единственным в России производителем инсулина по принципу полного цикла.