8 июня, 14:40

Петербургская фармкомпания локализует производство аналогового инсулина в Казахстане

"Герофарм" передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в необходимую модернизацию площадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" локализует производство аналогового инсулина гларгин в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фармкомпании.

"Компания "Герофарм" и Карагандинский фармацевтический комплекс подписали долгосрочный контракт о локализации производства аналогового инсулина гларгин в концентрации 300 МЕ/мл в Казахстане", - говорится в сообщении.

"Герофарм" передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в необходимую модернизацию площадки. На заводе Карагандинского фармпредприятия будут локализованы стадии розлива и упаковки, субстанция инсулина будет поставляться с производства в Петербурге. Выпустить первый коммерческий продукт планируется уже к концу 2024 года.

"Герофарм" - российская фармацевтическая компания, основанная в 2001 году. Занимается разработкой и производством лекарственных препаратов в таких терапевтических областях, как эндокринология, неврология, офтальмология, гинекология, урология. Компания является единственным в России производителем инсулина по принципу полного цикла. 

Теги:
КазахстанРоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация