Нацсовет Украины аннулировал лицензии семи оппозиционных телеканалов

Еще четырем местным телекомпаниям аннулированы лицензии по их просьбе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины аннулировал лицензии на вещание семи оппозиционных телеканалов в соответствии с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил Нацсовет на своем сайте.

"Аннулированы лицензии 11 субъектов в сфере медиа. <...> Семи медиа лицензии на вещание аннулированы в соответствии с примененными к ним решениями СНБО в 2021 и 2022 годах персональными специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями)", - говорится в сообщении.

По информации Нацсовета, решение коснулось телеканалов "Наш", "Макси-ТВ", NewsOne, "112 Украина", ZIK, UkrLive и "Первый независимый".

Еще четырем местным телекомпаниям аннулированы лицензии по их просьбе, отмечается на сайте.

История вопроса

Санкции против оппозиционных СМИ власти Украины начали вводить еще в 2021 году. В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу, депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку, санкций сроком на пять лет, что предполагает аннулирование или приостановку лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм. Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала его актом узурпации власти.

После закрытия каналов журналисты создали новый - "Первый независимый", однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его от сети вещания, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. В августе того же года были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны", а само издание было заблокировано.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была ведущей оппозиционной политической силой Украины. В марте 2022 года по решению СНБО "Оппозиционная платформа" наряду с другими оппозиционными партиями была приостановлена, а позднее запрещена судом.