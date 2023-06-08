Эксперт: СМИ важно оставаться в мировом контексте, не замыкаясь на внутренней повестке

По словам директора по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Дарьи Пенчиловой, чтобы заинтересовать аудиторию, журналисту в первую очередь нужно найти свою нишу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сегодня российским СМИ важно сохранять присутствие в мировом контексте, не замыкаясь только на тех событиях, которые происходят внутри страны. Такое мнение выразила директор по цифровому развитию информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова в четверг.

"Мы в ТАСС сегодня очень стараемся не замкнуться во внутреннем пространстве. Писали и про Каннский фестиваль, и про презентацию Apple, пишем обо всех важных мировых событиях - ничто не мешает нам это делать. Мне кажется, это очень важно - оставаться в мировом контексте", - сказала она на дискуссионной панели "МедиаДня" Академии журналистики "Коммерсантъ" и Школы событийного продюсирования.

Глава ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин отметил, что не заметил принципиальных изменений в освещении мировой повестки со стороны российских медиа. "Ничего принципиально не поменялось. Да, людей сегодня больше всего интересуют определенные темы, которые их касаются напрямую, но в целом я не вижу проблемы с мировой повесткой, мы из нее не выпадаем. Изолированности с точки зрения информации нет", - сказал он.

Участники дискуссии также сошлись во мнении, что сегодня между журналистом и медиа уже можно поставить знак "равно". "Очевидно, это возможно, особенно с пришествием телеграм-каналов, которые забирают у традиционных медиа большую повестку. Сегодня читают не бренд, а читают авторов. В большинстве случаев мы знаем или хотя бы догадываемся, кто стоит даже за большими анонимными раскрученными телеграм-каналами. <…> Между журналистикой и экспертизой сегодня можно поставить знак "равно", она сползает в сторону авторства и самостоятельности", - отметил журналист Forbes, автор документальных фильмов Антон Желнов.

При этом для того, чтобы заинтересовать аудиторию, журналисту в первую очередь нужно найти свою нишу, подчеркнула Пенчилова, так как сегодня медиа практически не отличаются друг от друга с точки зрения повестки. "Это может быть реализовано в разных форматах, у кого-то раньше, у кого-то позже, но тем не менее если мы посмотрим срез картины дня у федеральных медиа - это одна и та же история. <…> Уникальность ниши может заключаться не только в тематике, но и в стиле, в доступе к определенным спикерам и мероприятиям, в формате. Журналист должен ответить на вопрос, в чем конкретно он может быть полезен для какого-то среза аудитории", - пояснила она.

Журналистам нужны любопытство и хорошая речь

Самым важным качеством для журналиста сегодня является любопытство, считает Пенчилова. "У нас сейчас в профессии много нелюбопытных людей. Когда приходят люди, которым 20-22 года, у них уже это любопытство снова проявляется. Внимание к деталям, желание покопаться, понять первопричину, задать вопросы - это очень важно. Без этого журналиста нет - нет и самой профессии, нет эмоции. При этом любопытство - это не качество, а навык, который можно развивать, работая с людьми", - отметила эксперт.

Кроме того, современному сотруднику СМИ также важно хорошо владеть языком, уверен Желонкин. "Даже если журналист занимается видео - этот навык все равно должен присутствовать. Кроме того, принципиальная вещь - кругозор. Чем он шире, тем, разумеется, лучше, даже если журналист пишет на какую-то узкую тему. <…> Хочется, чтобы журналист красиво писал, снимал и говорил в независимости от того, через что он обращается к аудитории", - заключил глава ИД "Коммерсантъ".