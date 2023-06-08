Директор Русского дома в Тривандруме получил российский орден Дружбы

Ратиш Наир отметил, что гордится наградой

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Современная российская литература и российское кино должны массово прийти в Индию. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома и почетный консул РФ в столице южного штата Кералы Тривандруме Ратиш Наир, награжденный орденом Дружбы.

Наир получил орден в посольстве России из рук посла РФ Дениса Алипова в присутствии госминистра иностранных дел и образования Индии Раджкумара Ранджана Сингха.

"Мне вручили российский Орден Дружбы, и я горжусь им! Это уже вторая моя награда, первую - медаль Пушкина - я получил в 2011 году. Я занимаю должность почетного консула РФ в Тривандруме с 2008 года, а директором РЦНК (сегодня Русского дома) в этом городе работаю с 2000 года", - рассказал Наир.

"Наш южноиндийский штат Керала стоит на одном из первых мест по уровню грамотности в стране. Наши люди много читают, в том числе у нас хорошо известная русская литература, русские сказки, Пушкин, Достоевский, Чехов. Мое поколение выросло, читая русскую литературу, у нас русские сказки в душе. Но, к сожалению, у нас почти не известная современная русская литература", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что обеим сторонам необходимо предпринять усилия, чтобы индийцы узнали современную русскую литературу. "Наше знание русской литературы для большинства заканчивается на Максиме Горьком", - указал Наир.

Кавалер российского ордена Дружбы отметил, что ему бы хотелось найти хороших переводчиков, чтобы переводить современных российских писателей на малаялам (южноиндийский язык, на котором говорят более 35 млн человек - прим. ТАСС) или на английский.

"Если нет возможности перевода на малаялам, мы бы хотели получать современную русскую литературу на английском, который у нас многие знают. Я хочу обратиться через ваше агентство, через ТАСС, чтобы нам помогли найти хороших переводчиков книг современных русских авторов для индийских читателей", - добавил Наир.

О российском кино

Ратиш Наир также отметил, что мечтает о возвращении в индийские кинотеатры российского кино. "Наши люди раньше с удовольствием смотрели советские фильмы. Ленты Гайдая, Тарковского, Бондарчука, других режиссеров. А сейчас, я знаю, у вас много новых и очень хороших фильмов на русском языке. Но сегодня этих фильмов у нас в прокате нет", - отметил он.

Наир рассказал, что в Русском Доме в Тривандруме он организует показы российских фильмов. "Нам помогает "Мосфильм", Карен Гергиевич Шахназаров (генеральный директор и председатель правления "Мосфильма", - прим. ТАСС) помогает. И я могу в Русском Доме в Тривандруме организовывать кинофестивали русского кино. Но в прокате мы эти ленты пока не видим. А это нужно, чтобы наша молодежь больше знала о России", - отметил собеседник агентства.

Наир указал, что в последнее время в РФ появилось немало интересных кинолент, в том числе "Вызов" режиссера Клима Шипенко.

"Возьмите фильм "Вызов"! Это не просто хороший фильм, эта лента - настоящее историческое событие впервые в космосе снят художественный фильм. И я бы хотел, чтобы его и другие современные фильмы увидели наши зрители, чтобы и у нас знали, что Россия - первая в мире страна, которая сняла фильм в космосе. Я бы хотел организовать показ этого фильма в кинотеатрах в Тривандруме хотя бы на английском", - рассказал Наир.

Он подчеркнул, что посвящает свою награду всем, кто любит Россию. "Я посвящаю этот Орден дружбы всем тем миллионам людней, которые любят Россию и поддерживают ее", - сказал Наир.