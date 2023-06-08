СМИ: в Нигерии приняли закон о предотвращении домогательств преподавателей к студентам

Норма предусматривает 14-летнее тюремное заключение в случае склонения учеников к сексуальным отношениям

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Парламент Нигерии принял закон, направленный на предотвращение домогательств преподавателей по отношению к студентам. Об этом сообщил в четверг нигерийский телеканал Channels TV.

Вводится новая норма, которая предусматривает 14-летнее тюремное заключение для преподавательского состава в случае склонения своих студентов и учеников к сексуальным отношениям, отмечает он.

Первый законопроект о предотвращении домогательств в вузах Нигерии был представлен в парламент в 2016 году. Спустя семь лет он принят. Закон поступил на подпись президента.

В судах Нигерии сейчас рассматривается ряд дел о сексуальных домогательствах преподавателей к студентам. В большинстве случаев преподаватели использовали свое служебное положение или обещали более высокие оценки за сексуальные услуги со стороны студентов.