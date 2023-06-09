Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел о воздушных боях на Кубани во время войны

В разделе опубликовали рассекреченные оперативные документы и боевые распоряжения штаба ВВС Северо-Кавказского округа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минобороны России запускает историко-познавательный мультимедийный раздел, посвященный авиационным сражениям, которые проходили с апреля по июнь 1943 года в небе над Кубанью во время битвы за Кавказ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С апреля по июнь 1943 года на Кубани в самый разгар битвы за Кавказ широкий размах приняли боевые действия авиации обеих воюющих сторон. Групповые воздушные бои день ото дня увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения. В результате в небе над Кубанью разыгралась крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны. В ходе нее советские летчики показали свое мастерство и, несмотря на численное превосходство противника, сорвали планы немецкого командования завоевать господство в воздухе и с помощью люфтваффе сдержать наступление Красной армии", - сообщили в ведомстве.

В разделе опубликовали рассекреченные оперативные документы, среди которых приказы, отдававшиеся в течение апреля 1943 года для подготовки к отражению скорого воздушного удара противника силами сосредоточенных на Крымском полуострове сил, а также боевые распоряжения штаба ВВС Северо-Кавказского округа. Кроме того, министерство публикует приказ с подробным анализом хода боевых действий с 19 апреля по 12 мая 1943 года, в котором выявили недостатки. С их учетом командование отдало соответствующие распоряжения по повышению боевой эффективности советской авиации.

Обнародовали также доклад командующему четвертой воздушной армией, свидетельствующий о подготовке операции по дезинформации противника. "Для того чтобы убедить немцев в том, что на флангах Северо-Кавказского фронта сосредотачиваются советские ударные группировки, в тех районах курсировали истребители, якобы прикрывающие скопления войск. С наземных радиостанций им периодически посылались подобные сообщения: "Не забывайте прикрывать район Гапоновский, Гастагаевский", "Не уходите далеко от района своего прикрытия", "Район западнее Шапсугский - почему бросаете открытым?!", - описывает ведомство один из способов, которыми советское командование вводило противника в заблуждение.

По данным из приказа войскам Северо-Кавказского фронта от 21 июня, за время боев на Кубани авиация Красной армии уничтожила свыше 1 тыс. немецких самолетов, а также создала новую тактику воздушного боя. В результате немецкое командование не только не добилось поставленных целей, но и вынуждено было прекратить воздушные бои на Кубани и убрать свою авиацию.