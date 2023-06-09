Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" исследуют пять островов

Особое внимание уделят поиску объектов времен Второй мировой войны

ТАСС, 9 июня. Восточный военный округ (ВВО) примет участие в уникальной долгосрочной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", в ходе которой пройдут исследования пяти островов и акватории вокруг них. Участникам предстоит изучить различные аспекты геологии и зоологии, местных истории и культуры, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В рамках экспедиции спланированы археологические, геологические, почвоведческие, ботанические, ихтиологические, ландшафтные, вулканологические и орнитологические исследования на островах Симушир, Итуруп, Уруп, Броутона, Чирпой и акватории вокруг них. До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено поиску объектов военно-технической истории времен Второй мировой войны.

Военнослужащие округа помогут организовать мероприятие, развернут полевые лагеря на островах, входящих в программу исследований, организуют систему связи, питания, медицинского обеспечения. Экспедиция - совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.