Роскомнадзор создаст систему верификации страновой принадлежности сетевых адресов

В ведомстве сообщили, что это обеспечит корректную работу российских информационных ресурсов и доступ к ним граждан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) занимается созданием системы верификации страновой принадлежности сетевых адресов (гео-IP). Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале ведомства.

Роскомнадзор на базе Главного радиочастотного центра провел Научно-технический совет (НТС), на котором специалисты обсудили обеспечение информационной безопасности российских систем и ресурсов.

"Роскомнадзор на базе ЦМУ (Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования - прим. ТАСС) создает российскую доверенную систему верификации о страновой принадлежности сетевых адресов. Ее создание уже в этом году позволит владельцам российских информационных систем использовать доверенный источник информации и обеспечит корректную работу российских информационных ресурсов и доступ к ним граждан", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам НТС.

Сегодня информация о страновой принадлежности сетевых адресов используется операторами связи и владельцами российских информационных систем, в том числе в области информационной безопасности. Источником такой информации становятся зарубежные ресурсы, где зачастую указаны недостоверные данные "о страновой принадлежности ряда российских регионов", пояснили в Роскомнадзоре.

"Недостоверность сведений может приводить к ограничению доступа российских граждан к ряду отечественных информационных ресурсов", - добавили в ведомстве.