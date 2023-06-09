9 июня, 10:21

На западе Московской области в ближайшие часы ожидается гроза

В Москве не прогнозируется серьезных осадков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. На западе Московской области в ближайшие часы ожидается гроза, в Москве дожди пройдут после 16:00. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Если мы говорим про московский регион, то в ближайшие часы дожди и грозы ожидаются на западе области, они могут быть сильные. Что касается Москвы, вероятнее всего, дожди пройдут в столице после 16 часов, но пока по прогнозу они не ожидаются сильными", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Москве не прогнозируется серьезных осадков, но исключать грозу нельзя. 

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