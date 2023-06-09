В Центральных регионах России прогнозируют похолодание и заморозки

Речь идет о Липецкой, Калужской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях

ТАСС, 9 июня. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 3-9 градусов 10-12 июня в большинстве регионов Центрального федерального округа. В Липецкой, Калужской, Тамбовской областях в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-17 градусов, в Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях ночами возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

"По территории Тверской области проходит холодный фронт. Ночью 11 и 12 июня в отдельных районах прогнозируются заморозки от 0 до минус 2 градусов, но в среднем по региону ночная температура будет сохраняться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. Самым холодным днем в предстоящие выходные станет 10 июня, когда температура воздуха будет составлять плюс 13-18 градусов. После этого воздух начнет прогреваться. В воскресенье ожидается плюс 14-19 градусов, а в понедельник - плюс 17-22 градуса", - сказала ТАСС начальник Гидрометцентра по Тверской области Татьяна Зимина.

Заморозки, по данным синоптиков, также возможны в Ивановской, Костромской, Ярославской областях. "10-12 июня в ночные и утренние часы местами по региону ожидаются заморозки в воздухе от минус 2 до 0 градусов. В выходные температура воздуха днем составит около плюс 12 градусов, ночью опустится до плюс 5. Существенных осадков не ожидается", - сообщили в главном управление МЧС по Костромской области.

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях ожидаются осадки при температуре плюс 16-26 градусов в дневные часы, ночами будет плюс 8-11 градусов. "В субботу во второй половине начнутся дожди и так будет вплоть до понедельника, дожди будут разные, пока не сильные, в понедельник, на праздник, пройдут сильные дожди. Также из-за прохождения холодного фронта существенно похолодает. Если завтра днем будет 26-31 градус и ночью 10-15 градусов, то затем постепенно к понедельнику температура понизится до 14-19 градусов днем и 8-13 градусов ночью", - рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Андрей Гусев.

В Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской областях существенных осадков не ожидается. Средняя дневная температура составит плюс 17-21 градус, плюс 4-6 градусов ночью.