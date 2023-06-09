Воздух в Нью-Йорке очистился после задымления

В городе продлили предупреждение об опасности долгого пребывания на улице до утра 10 июня

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Качество воздуха в Нью-Йорке значительно улучшилось после трех дней задымления из-за лесных пожаров в Канаде, исчезла дымка, запах гари не ощущается. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно данным метеорологических служб, качество воздуха в Нью-Йорке среднее, опасность для здоровья может возникнуть лишь в исключительных случаях у гиперчувствительных людей. За пределами мегаполиса воздух еще чище. Дым ушел дальше к югу, по информации синоптиков, качество воздуха ухудшается к югу, в районе Вашингтона.

Качество воздуха в ближайшие дни будет улучшаться, но, как ожидается, вернется к обычным значениям лишь к концу выходных. Власти Нью-Йорка продлили предупреждение об опасности долгого пребывания на улице до утра субботы, однако город в целом живет обычной жизнью.

Смог от лесных пожаров в Канаде сохранялся в Нью-Йорке три дня. В городе чувствовался сильный запах гари, значительно снизилась видимость.