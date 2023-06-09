9 июня, 15:50
Спор РФ и Украины о скифском золоте

В Крыму заявили, что передача Киеву скифского золота вызывает опасение за его сохранность

Постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов объяснил это тем, что киевский режим добивался лишь нанесения вреда России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине принадлежащего крымским музеям скифского золота вызывает опасение за сохранность экспонатов, так как киевский режим добивался лишь нанесения вреда России. Об этом ТАСС в пятницу заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

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"Я считаю, что киевский режим способен в нынешнем его виде только вредить России, только пакостить и создавать разные проблемы, потому что это инструмент западной политики. Чем больше нас ограбят, тем больше это удовольствия доставляет Западу - вот и вся функция нынешнего киевского режима. Я даже боюсь за сохранность этого золота, потому что не в этом будет их функция состоять. Их функция будет состоять в том, чтобы его каким-то образом растащить. <...> С политической точки зрения это очередная провокация Запада, она подливает масла в огонь и мотивирует нас радикально решать вопрос с Киевом, куда намерены передавать крымское бесценное достояние", - сказал Мурадов.

При этом постпред допустил возможность возврата золота после смены политического режима на Украине: "Поставленные президентом России цели означают, что режим в Киеве должен быть денацифицирован. Он должен по меньшей мере быть нейтральным, а в лучшем случае - дружественным в отношении России. И если тогда уже будет что-то передаваться властям в Киеве, то, я думаю, они будут готовы вернуть все наши экспонаты крымским музеям. <...> А пока следует констатировать, что решение голландского суда носит крайне негативный, политизированный и необоснованный характер".

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов объявил, что отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Тем самым в разбирательстве, продолжавшемся почти 10 лет, поставлена точка. В соответствии с решением, Музей Алларда Пирсона, несущий ответственность за хранение экспонатов, теперь должен передать коллекцию государству Украине. 

Теги:
УкраинаНидерландыРоссияСпор РФ и Украины о скифском золоте
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