В Воронеже 10 июня начнут восстановительные работы в пострадавшем от БПЛА доме

Сотрудники комбината благоустройства Ленинского района производят временную изоляцию пострадавших окон и убирают мусор

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Подрядчик приступил к работам по уборке мусора в многоквартирном доме на улице Белинского в Воронеже, помещения которого повреждены в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Восстановительные работы начнутся в субботу, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации Воронежа.

"В пострадавшем сегодня здании определен объем восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал. Сотрудники комбината благоустройства Ленинского района производят временную изоляцию пострадавших окон, убирают мусор. Завтра подрядная организация планирует приступить к выполнению восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже упал БПЛА, в результате пострадали три человека, которые получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. После обследования в доме власти региона приняли решение не расселять жильцов. В районе падения беспилотника введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.