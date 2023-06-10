В Москве рядом с "Островом мечты" открыли самый большой в РФ пляжный клуб с бассейнами

Комплекс начнет принимать посетителей 12 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Самый большой в России пляжный клуб с бассейнами на свежем воздухе Dream Beach club открылся на территории московского парка "Остров мечты". Комплекс начнет принимать посетителей 12 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Мы продолжили и дальше развивать наши территории, так как мы стараемся сделать не просто парк развлечений, но место для каждого члена семьи. И второй этап - это открытие крупнейшего в России и одного из самых больших в Европе бассейного комплекса. Он состоит из трех бассейнов", - сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парка "Остров мечты", в комплексе есть бассейн площадью 1,7 тыс. кв. м с переменой глубины от 1,2 м до 1,7 м. Есть также детский бассейн площадью 675 кв. м и глубиной 0,3 м с водными горками, водопадом и лабиринтами. Для детей будет открыт также сухой бассейн площадью 340 кв. м с водяными пушками и пистолетами.

Кроме того, в комплексе расположен волновой бассейн площадью 675 кв. м и протяженностью 30 м, что позволит гостям попробовать свои силы в серфинге. Есть на территории и VIP-бассейн площадью 430 кв. м и глубиной 1,2 м. "Абсолютно все бассейны с подогревом. Мы можем подогреть их до 32 градусов", - добавил Муцоев.

Работа бассейнов

По словам Муцоева, сами бассейны начнут принимать гостей 12 июня. А сегодня в клубе пройдет концерт с участием певицы Полины Гагариной и других артистов. Каждую субботу в комплексе планируется проводить концерты с 19:00 до 23:00. При этом организаторы заверили, что ночью никаких громких мероприятий не будет проводиться, поскольку комплекс находится у воды и акустика может "разнести" звук, тем самым мешая местным жителям.

"Стоимость билета составляет 1 750 рублей в будние дни и 2 500 рублей в выходные. Туда входит лежак, полотенце. Мы посмотрели все аналоги в мире и постарались сделать наш комплекс доступным для всех. Он очень большой и ежедневно может принимать до 3,5 тыс. человек", - сказал Муцоев.

Безопасность и сотрудники

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в рамках водоподготовки применяются пять степеней механической и химической очистки воды. В составе администрации предусмотрена своя лаборатория, которая осуществляет ежедневный контроль состояния воды во всех бассейнах. Вся территория охвачена системой видеонаблюдения.

Кроме того, на территории для гостей будет доступен медицинский пункт для оказания первой помощи для отдыхающих. "У нас полностью набран штат спасателей. На каждый бассейн от шести до восьми человек. <...> Если в парке ["Остров мечты"] у нас работает более 2,5 тыс. человек работает, [то] тут, в комплексе, в часы пик будут работать свыше 250 человек", - подчеркнул Муцоев.

Парк развлечений

"Остров мечты" - крупнейший в Европе всесезонный крытый тематический детский парк, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова Мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.

Строительство пляжного комплекса Dream Beach Club в акватории Кожуховского затона было начато в сентябре 2022 года за счет средств частного инвестора. Площадь комплекса составляет 41 тыс. кв. м. В марте 2023 года ход подготовки объекта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что в этом году начнется также строительство открытого парка развлечений. Как сообщал Муцоев, там расположатся в том числе экстремальные аттракционы. Открыть объект, который займет территорию в 20 га, планируют в мае 2025 года.