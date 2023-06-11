РБК: в России за пять месяцев число столкновений самолетов с птицами выросло на 82%

В гражданской авиации зарегистрировали 31 происшествие на 31 мая

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, с января по май 2023 года увеличилось на 82% по сравнению с прошлым годом. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий от 6 июня.

Уточняется, что на 31 мая 2023 года в гражданской авиации зарегистрировано 31 происшествие.

Также отмечается, что количество сообщений о столкновениях или их угрозе, не приведших к повреждениям воздушных судов, за пять месяцев выросло на 7%, до 224.

Нерадько отметил, что увеличилось и число случаев столкновений техники с другими животными на территории аэродромов. Зафиксировано, что в 12 аналогичных случаях из 21 воздушные суда уходили на второй круг, чтобы избежать рисков на взлетно-посадочной полосе, пишет РБК. Известно, что ранее на территории аэропортов были замечены лисицы, бродячие собаки и другие животные.