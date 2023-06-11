Сальдо разрешил использовать украинский язык для делопроизводства в Херсонской области

Согласно указу, в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций региона может также применяться крымско-татарский и иные языки народов России

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области подписал указ, разрешающий использование украинского языка в делопроизводстве в Херсонской области.

"Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов - также крымско-татарский язык", - написал он в Telegram-канале.

В тексте документа, который приводит Сальдо, говорится, что в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций Херсонской области может использоваться русский, украинский, крымско-татарский и иные языки народов России. Граждане могут использовать их при обращении в официальные органы и получать ответ на том же языке.

В области наряду с русским языком в официальных сферах общения в местностях компактного проживания соответствующего населения может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов - крымско-татарский. При необходимости на территориях компактного проживания соответствующего населения написание наименований географических объектов и надписей дорожных и иных указателей наряду с русским может оформляться на украинском или крымско-татарском языках.