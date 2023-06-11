Основатель первой соцсети Африки заявил о желании приехать в РФ и начать сотрудничество

Альхусейн Ба рассказал о планах по созданию "лучшей системы взаимодействия и безопасности", которая не будет зависеть от США и Европы

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Основатель первой африканской соцсети One Africa Альхусейн Ба рассказал в воскресенье ТАСС, что хочет приехать в Россию, организовать сотрудничество и наладить взаимодействие с российскими компаниями.

"Я был бы рад, если представится возможность приехать в Россию, потому что знаю, что с технологической точки зрения вы очень продвинутые. Я был бы рад поучаствовать в этом", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС на полях медиафорума в Каире. "Мы хотим сотрудничать, чтобы построить лучшую систему взаимодействия и безопасности, потому что мы не можем продолжать зависеть от Америки или Европы", - отметил основатель первой африканской соцсети, добавив, что сам 27 лет прожил в США.

Он подчеркнул, что Россия - "могущественная страна". "Я думаю, что Россия очень нужна нам, - продолжил он. - Россияне - прекрасные люди. Те, кого я видел, просто прекрасные люди. И они показались мне очень открытыми и приветливыми по отношению ко всем. Мне стоит больше узнать о России".

Ба родился в Сенегале 22 мая 1965 года и учился как в Сенегале, так и в Соединенных Штатах. Он является разработчиком обучающего программного обеспечения и реализовал несколько гуманитарных проектов, которые удостоились многочисленных наград, включая Премию Нельсона Манделы за лидерство от UACO (Объединенная организация африканского сообщества). Запущенная им соцсеть One Africa призвана помочь африканцам во всем мире обмениваться информацией, налаживать связи и развивать бизнес.