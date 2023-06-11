Участники форума в Каире представили инициативы по диалогу СМИ России и Африки

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин отметил, в частности, сферу борьбы с фейками, где возможно и нужно укрепление взаимодействия

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Участники медиафорума в Каире, посвященного диалогу России и Африки, выдвинули несколько инициатив по укреплению сотрудничества российских и африканских СМИ.

Так, исполняющий обязанности генерального директора Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мохаммед бин Абд Раббо Аль-Ями начал выступление с выявления самого фронта работы. Он указал, в частности, на то, что собственный контент в африканских СМИ требует большего развития, а значит необходимо "укреплять сотрудничество со странами континента в сфере цифровой трансформации". По его словам, ОИС для проработки этих вопросов ведет сейчас работу над организацией большого медиафорума по линии Россия - Африка. Параллельно готовится запуск учебных курсов в сфере медиапроизводства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин в свою очередь отметил потенциал активного взаимодействия российских и африканских СМИ для расширения стратегического сотрудничества стран. В своем обращении он отметил, в частности, сферу борьбы с фейками, где возможно и нужно укрепление взаимодействия.

Среди других инициатив в сфере медиасотрудничества, которые вызвали интерес участников дискуссии, стало создание медиацентра России и Африки по обмену информацией.

Об успешных новаторских решениях на треке российско-африканского взаимодействия рассказала и заместитель главного редактора ТАСС Юлия Шарифулина. Она сообщила гостям форума о показателях цитируемости и просматриваемости запущенных агентством арабской и французской новостных лент, презентовала социальные сети ТАСС, а также обсудила с участниками возможность создания контента по развитию туристической отрасли разных африканских стран.

Готовность наращивать взаимодействие поддержал и председатель Ассоциации выпускников российских и советских вузов Шериф Гед. Он попросил ТАСС и другие информационные агентства организовать обмены делегациями журналистов между Россией и Египтом, а также проработать курсы по обучению сотрудников египетских СМИ.

Форум в Русском доме

Форум в Каире собрал десятки участников из России, Египта и других стран. Он прошел в гибридном формате в Русском доме в египетской столице.