Очереди из автомобилей на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросли в 2,5 раза

На польско-белорусской границе насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не функционируют по инициативе Варшавы

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Очереди автомобилей на въезд в страны Европейского союза из Белоруссии за выходные увеличились в 2,5 раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"С пятницы очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Очереди из грузовых автомобилей фиксировались перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"). "За два дня его контрольные службы пропустили на свою территорию 45% фур от нормы. Большегрузы также въезжали с задержками в ЕС через литовские пункты пропуска "Лаворишкес" ("Котловка"), "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони")", - уточнили в ГПК.

"Несмотря на увеличение транспортного потока, контрольные службы польского пункта пропуска "Тересполь" ("Брест") продолжали оформлять около 30% авто от нормы, т. е. в среднем 21 авто в час из 70 положенных. В течение выходных дней очереди легкового транспорта фиксировались перед всеми литовскими пунктами пропуска", - сообщило белорусское пограничное ведомство.

На польско-белорусской границе насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не функционируют по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На белорусско-литовской границе функционируют шесть автодорожных пунктов пропуска, на белорусско-латвийской - два.