Россия разрабатывает проект защиты природы Каспия в рамках десятилетия ООН

Как заявила председатель комиссии Общественной палаты Елена Шаройкина, у РФ есть серьезный опыт и огромный потенциал для реализации проектов по восстановлению экосистем

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия прорабатывает проект по защите природы Каспийского моря вместе с другими прикаспийскими странами в рамках объявленного ООН десятилетия по восстановлению экосистем. Об этом заявила ТАСС председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, которая возглавила российский оргкомитет десятилетия.

"Сейчас вместе с учеными в рамках национального комитета мы прорабатываем проекты, которые могут быть включены в программу десятилетия ООН от нашей страны. Речь идет как о внутрироссийских экосистемах, так и трансграничных. В частности, прорабатываем программу по восстановлению экосистемы Каспийского моря - самого большого замкнутого водоема мира, который мы реализуем совместно с теми государствами, чья граница проходит вдоль берега Каспия. Наши коллеги по Координационному комитету по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) уже выразили готовность сотрудничать в этом направлении", - сказала Шаройкина.

По ее словам, у России есть серьезный опыт и огромный потенциал для реализации проектов в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Так, например, в стране восстановили популяцию и среду обитания для дальневосточного леопарда - хищника, находившегося на грани исчезновения. Уже подписано соглашение с китайскими партнерами о создании международного заповедника "Земля больших кошек", где также будет восстанавливаться и защищаться среда обитания для тигров и леопардов.

Ранее директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков предложил Шаройкиной возглавить организационный комитет по подготовке программ для участия России в десятилетии ООН.

Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2019 года провозглашено десятилетие по восстановлению экосистем, которое проводится под руководством Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Оно продлится с 2021 по 2030 год, направлено на прекращение деградации экосистем и их восстановление.