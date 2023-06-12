Британский монарх впервые с 1986 года отметит официальный день рождения верхом

Для взошедшего на престол в 2022 году 74-летнего правителя это будет первый парад по случаю его дня рождения в качестве монарха

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III состоится в субботу в Лондоне, монарх впервые с 1986 года примет участие в нем верхом. Для взошедшего на престол в 2022 году 74-летнего правителя это будет первый парад по случаю его дня рождения в качестве монарха.

Детали предстоящего торжества опубликовала в понедельник канцелярия главы государства. Шествие с участием 1,4 тыс. военных, 200 лошадей и 400 музыкантов начнется в 10:00 (12:00 мск) из Букингемского дворца и пройдет по традиционному маршруту - по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Здесь монарх будет приветствован королевским салютом, после чего проведет осмотр церемониальной гвардии. После этого состоится вынос знамени первого батальона валлийских гвардейцев. Затем Карл III верхом на коне и другие члены королевской семьи в экипажах в сопровождении обоих полков Дворцовой кавалерии вернутся в официальную резиденцию.

Последний раз британцы видели своего суверена верхом 37 лет назад. Это была мать нынешнего короля Елизавета II, которой на тот момент было 60 лет. После этого королева отдала предпочтение карете, хотя продолжала ездить верхом в своих имениях практически до самой смерти 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Завершится торжество традиционным появлением членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца, с которого они будут наблюдать на торжественный марш и авиашоу.

Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала июнь месяцем празднования своего официального дня рождения. Ее сын, вошедший на престол после смерти матери, родился 14 ноября 1948 года. Поэтому он тоже решил отмечать свой день рождения летом, также выбрав июнь.