Гутерриш считает, что социальные сети превратились в источник страха

По словам генсека ООН, деятельность некоторых миротворческих миссий оказывалась под угрозой из-за соцсетей

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Социальные сети и иные цифровые платформы все больше превращаются из средства связи людей по всему миру в источник страха и дезинформации. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Когда социальные сети появились поколение назад, цифровые платформы воспринимались как захватывающий новый способ связи, - сказал он на пресс-конференции, посвященной цифровым технологиям. - Однако сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть".

Гутерриш отметил, что деятельность некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой из-за соцсетей. "Эта очевидная и реальная глобальная угроза требует четких и координированных действий мирового сообщества", - резюмировал он.