В Москве с начала года более 100 тыс. человек воспользовались социальным такси

В службе работают подготовленные водители, умеющие оказывать первую доврачебную помощь

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Услугами социального такси в Москве с начала года воспользовались более 100 тыс. маломобильных пассажиров. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2017 года в Москве работает служба "Социальное такси". Она помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок", - написал мэр.

По его словам, запрос горожан на такие перевозки остается высоким. "Только в этом году социальным такси воспользовались уже больше 100 тыс. пассажиров", - отметил Собянин.

Он добавил, что в службе задействовали специализированный транспорт с подготовленными водителями, умеющими оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку пассажира, фиксировать кресло-коляску и прочее.

"Заказать услугу можно: по телефону 8 (495) 951-12-21, ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных; по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru; через мобильные приложения "Московский транспорт" и "Социальное такси", - заключил мэр.