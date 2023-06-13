"Укргидрометцентр" приостановил замеры уровня воды в Каховском водохранилище

В компании сообщили, что "из-за снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты "Укргидрометцентра" временно прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище в районе Никополя из-за его резкого снижения и заиления ниже датчиков.

"Проведение замеров уровня воды по посту "Никополь" специалистами "Укргидрометцентра" приостановлено из-за заиления ниже установленных датчиков. Специалисты "Укргидроэнерго" совместно с другими организациями продолжают искать другие способы замеров", - говорится в сообщении пресс-службы "Укргидроэнерго".

Как отмечает пресс-служба, "из-за снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями". "ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков", - говорится в сообщении.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные угодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что спасатели эвакуировали из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления, 7,2 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.