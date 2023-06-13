В Херсонской области начали выплачивать компенсации пострадавшим из-за разрушения ГЭС

Размер компенсации составляет 10 тыс. рублей

ГЕНИЧЕСК, 13 июня. /ТАСС/. Выплаты компенсаций в размере 10 тыс. рублей пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС начались в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня начинаем выплату первоочередных компенсаций пострадавшим по 10 тыс. рублей. Принято уже более 500 заявлений [от] людей - как на месте в Алёшках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах", - написал он в своем Telegram-канале.