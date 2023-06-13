Минздрав разъяснил порядок внесения в регистр данных о категории медика

При попадании в Федеральный регистр медицинских работников удостоверения не выдаются, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Данные о присвоении медработнику той или иной квалификационной категории вносятся в Федеральный регистр медицинских работников, удостоверения при этом не выдаются, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос медработников сообщила, что 43% респондентов знают коллег, которые пользуются поддельными удостоверениями о присвоении квалификационной категории.

"Выдача удостоверений о присвоении квалификационной категории не предусмотрена. Документом, подтверждающим факт присвоения квалификационной категории, является выписка из акта (приказа) о присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационных категорий. Кроме того, сведения о присвоении квалификационной категории вносятся в Федеральный регистр медицинских работников. Таким образом, результаты опроса вызывают сомнения, поскольку выдача каких-либо удостоверений нормативной базой не предусмотрена, и потому неясно, о каких удостоверениях идет речь", - говорится в сообщении.

В ходе аттестации на основе результатов квалификационного экзамена оцениваются теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей по соответствующим специальностям и должностям. Экзамен включает в себя экспертную оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста, тестовый контроль знаний и собеседование.

По результатам аттестации комиссия принимает решение, присвоить или отказать в присвоении второй, первой или высшей квалификационной категории. На основании решения издается акт (приказ) органа государственной власти или организации, создавших аттестационную комиссию.

"Проверку подлинности выписки из приказа о присвоении квалификационной категории осуществляет работодатель при наличии сомнений в подлинности документа, путем официального запроса в аттестационную комиссию о подтверждении присвоения квалификационной категории", - уточнили в пресс-службе.

"Пилот" по оптимизации процедуры аттестации

В Минздраве добавили, что сейчас министерство реализует пилотный проект по автоматизации и оптимизации процедуры аттестации медицинских и фармацевтических работников для получения квалификационной категории "посредством использования Единого портала государственных услуг". Это позволит уменьшить количество подаваемых документов, сократить сроки процедуры, сделать процесс более прозрачным и обеспечить возможность верификации квалификационной категории.

Согласно данным Росстата, в 2022 году вторую, первую или высшую квалификационные категории имели 40% врачей и 50% средних медработников государственных и муниципальных медицинских организаций, уточнили в пресс-службе министерства.