На востоке Москвы на берегу Белого озера появится пляжная зона

В частности, на объекте начали создание пешеходных дорожек из деревянного настила и подготовку основания волейбольной площадки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пляжная зона будет обустроена на берегу Белого озера, которое располагается на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщила во вторник префектура Восточного административного округа.

Проект стал составной частью благоустройства Белого и Черного озер в Косино-Ухтомском районе. "Сейчас здесь делают пешеходные дорожки из деревянного настила, а также подготавливают основание волейбольной площадки, после этого на пляже будут установлены шезлонги и оборудованы игровые зоны для детей", - рассказали в префектуре.

Вторая же часть проекта благоустройства - создание спортивного кластера у соседнего Черного озера - там основания площадок уже готовы, сейчас рабочие прокладывают беговую дорожку и засеивают газон. Также в планах властей соединить удобной пешеходной дорожкой из гравийного отсева территории между двумя озерами.

Белое и Черное озера входят в так называемую систему Косинских озер, первое упоминание о которых датируется в летописях еще XV веком.