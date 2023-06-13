В библиотеке района Лефортово можно будет совершить виртуальную краеведческую прогулку

Посетителям библиотеки №119 в день ее открытия также обещают живую музыку, подарки, литературную аудиоэкскурсию по книжному фонду и рекомендации книг от известных артистов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совершить виртуальную краеведческую прогулку по московскому району Лефортово смогут посетители местной библиотеки №119 в день ее открытия после капитального ремонта. Об этом сообщает во вторник префектура Юго-Восточного административного округа со ссылкой на окружное объединение библиотек и культурных центров.

"Посетители увидят арт-объект, посвященный главным достопримечательностям района Лефортово, и с его помощью смогут совершить виртуальную краеведческую прогулку", - отмечают в префектуре. Кроме того, посетителей ждет театрализованный перформанс: актеры представят постановку по мотивам произведений писателей-юбиляров 2023 года.

"Приглашенный художник научит всех желающих созданию росчерков и экслибрисов на мастер-классе по каллиграфии, быстрым зарисовкам гостей библиотеки будут учить на мастер-классе по скетчингу", - продолжили в префектуре. Здесь также обещают живую музыку, подарки, литературную аудиоэкскурсию по книжному фонду, обзор новых изданий и рекомендации книг от известных артистов.

Что же касается самого ремонта, то в учреждении рассказали, что работы включали в себя не только технические и косметические работы. "Библиотеки полностью преобразились концептуально: стали удобнее, функциональнее и трансформировались в полноценные универсальные культурные площадки", - заметили в префектуре.