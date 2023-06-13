13 июня, 11:36

Госдума увеличивает до 2 тыс. руб. штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

Сейчас проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект об увеличении со 100 рублей до 2 тыс. рублей размера штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Документ был внесен 14 сентября 2022 года Московской областной думой. Изменение предлагается внести в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Сейчас проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что нынешний размер штрафа "ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия". Согласно законопроекту, новый штраф предлагается установить в размере 2 тыс. рублей. 

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